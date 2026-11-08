AC Milan : le nouveau joyau Alphadjo Cissé est en train d’exploser aux yeux de tous !

Il y a des débuts de saison qui ressemblent à une promesse, et d’autres qui prennent déjà des allures de révélation. Alphadjo Cissé est clairement en train de vivre la deuxième catégorie. À seulement 20 ans, le jeune Italien poursuit son ascension fulgurante sous les couleurs de l’AC Milan et vient encore de frapper un grand coup sur la pelouse du Genoa (1-2). Titulaire ce dimanche, le numéro 70 a ouvert le score dès la 13e minute d’une frappe précise à ras de terre, après un excellent travail de Christian Pulisic à la récupération et un service d’Adrien Rabiot. Une nouvelle réalisation qui porte son total à huit buts toutes compétitions confondues cette saison.

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Et sa prestation ne s’est pas arrêtée à cette ouverture du score. Quelques minutes plus tard, le jeune Rossonero s’est encore illustré par son activité et son agressivité à la perte du ballon. Son pressing a contribué à mettre la défense génoise sous pression, jusqu’à pousser Leo Østigård à commettre une erreur dans sa relance. Gonçalo Ramos a alors récupéré le ballon avant de servir Christian Pulisic, qui n’a pas tremblé pour inscrire le deuxième but milanais à la 19e minute. Une action qui résume parfaitement ce que Cissé apporte à cette équipe : de la percussion, de l’intensité et une implication qui dépasse largement son rôle offensif. Cette efficacité n’a pourtant rien d’un simple feu de paille. Avant cette rencontre, Cissé comptait déjà sept réalisations en douze apparitions, réparties entre la Serie A et la Ligue Europa.

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Le nouveau phénomène milanais ne s’arrête plus

Son triplé retentissant face au RB Salzbourg, le 15 octobre dernier, avait déjà marqué les esprits. À 19 ans et 358 jours, il était devenu le plus jeune Italien à inscrire un triplé dans une grande compétition européenne. Mais au-delà des chiffres, c’est surtout son profil qui intrigue. Capable d’évoluer dans l’axe comme sur un côté, il possède une qualité de contrôle remarquable, une frappe précise et une faculté à éliminer son adversaire dans les petits espaces. Ciro Polito, directeur sportif de Catanzaro, son ancien club, avait d’ailleurs été particulièrement élogieux à son égard : « il a énormément de qualités. Il a une qualité de frappe, de contrôle du ballon, de premier contrôle. Il a du talent, et ce qu’il a fait n’est pas arrivé par hasard ». Des mots qui prennent aujourd’hui une résonance particulière.

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À Milan, l’émergence de Cissé ressemble désormais à une très belle histoire. Passé par Catanzaro avant de revenir chez les Rossoneri, le jeune milieu offensif est en train de transformer les opportunités offertes par son entraîneur en véritables arguments sportifs. Ses huit buts toutes compétitions confondues témoignent de son efficacité, tandis que son investissement dans le pressing démontre une maturité déjà intéressante pour son âge. Le plus séduisant reste peut-être cette impression qu’il joue sans complexe, avec une spontanéité presque insolente, comme si les grandes scènes ne l’impressionnaient pas. À San Siro comme loin de ses bases, Cissé commence à faire son chemin. Et si l’AC Milan tient déjà une nouvelle pépite, le jeune Italien, lui, semble bien décidé à ne pas laisser passer sa chance.