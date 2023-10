La finale de la Supercoupe Turque délocalisée

Une nouvelle qui ne devrait pas ravir tous les supporters. Vendredi, la Fédération Turque a annoncé que le match de la Supercoupe entre Galatasaray et le Fenerbahçe se jouera au parc Al-Awwal, à Riyad, en Arabie saoudite. Une rencontre délocalisée qui aura lieu le samedi 30 décembre prochain à 20h. Une décision qui fait grincer des dents les très nombreux fans des deux équipes, habitués à voir cette grande affiche dans leur propre pays. Critiqué, Mehmet Büyükekşi (le président de la FTF) a expliqué ce choix qui fait jaser.

«Actuellement, jouer un match en Arabie saoudite a une grande valeur, non seulement économique, mais aussi en termes d’image. Neymar, Ronaldo et de nombreuses stars mondiales jouent en Arabie saoudite. L’organisation de la Super Coupe sera bénéfique pour la valeur de la marque du football turc», déclare le président de la Fédération Turque, qui ajoute que plusieurs pays européens auraient refusé d’accueillir la rencontre entre le champion de la Super League et le champion de la Coupe de Turquie.