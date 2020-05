Neymar, Lautaro, Fabian Ruiz : Quique Setien jauge les dossiers chauds du FC Barcelone

Quique Setien est devenu l'entraîneur du FC Barcelone le 13 janvier dernier, pour succéder au limogé Ernesto Valverde, dans un climat assez particulier. Entre les critiques sur la pauvreté du jeu, la gestion contestée du club par Josep Maria Bartomeu et les nombreux dossiers chauds du mercato, le coach espagnol arrivait dans un contexte tendu, qu'il a déminé à sa manière au fil des semaines. Mais les dossiers concernant le futur mercato continuent de s'accumuler, sans que l'on sache si Setien a son mot à dire dedans.

La suite après cette publicité

Son interview dans La Gazzetta dello Sport ce vendredi a le mérite de donner des éléments de réponse puisque Setien a évoqué tous les cas régulièrement relayés par la presse espagnole. Il a par exemple parlé de Neymar, annoncé dans le viseur du club catalan. « Parler du marché aujourd’hui est risqué. La grande majorité des entreprises devra réajuster leurs budgets. Les grosses sommes d’argent qui étaient versées récemment aux joueurs ne seront plus plausibles, du moins à court terme. C’est pour cela que je pense pas que quiconque puisse dépenser 222 M€ pour Neymar ou quiconque ». Setien va donc dans le sens des dernières informations sur le sujet, à savoir que le Barça ne pourra pas payer un tel transfert.

D'autant que le club catalan est impliqué dans un autre feuilleton, concernant Lautaro Martinez, l'attaquant argentin de l'Inter Milan. « C'est un joueur important, un très grand joueur. Et le Barça est toujours intéressé par les grands joueurs. Mais en ces temps sans football, il y a nouveau nom chaque jour (...) Lautaro plaît à Messi ? Il faut lui demander. Blague à part, c'est évident que tous les bons joueurs intéressent le Barça. Tout comme la perspective de jouer avec Messi peut inciter beaucoup de joueurs à venir. Qui ne voudrait pas jouer avec Messi ? »

Setien lance un message à Fabian Ruiz

Il a par ailleurs apporté son soutien à son joueur Arthur, qui semble être destiné à devenir une monnaie d'échange mais qui souhaite rester en Catalogne. « Entre autres choses, Arthur a déjà dit deux fois qu'il voulait rester au Barça et je le comprends parfaitement. A sa place, je penserais comme lui: je ne quitterais pas une équipe comme celle-ci, avec la chance d'avoir le meilleur joueur du le monde à ses côtés. Et un grand entraîneur! », a-t-il déclaré.

Enfin, Setien a parlé d'un autre joueur évoluant en Italie qui plait au Barça et qu'il connait bien, Fabian Ruiz. « Je l'ai entraîné un an (au Betis, ndlr) et ce fut suffisant pour montrer qu'il était un très grand joueur au niveau extraordinaire, avec un potentiel énorme qu'il montra rapidement. Avec moi, il était à l'aise car je l'ai mis dans un contexte footballistique qui lui a fait du bien ». Dans le viseur du Barça mais aussi du Real Madrid, Fabian Ruiz sera peut-être sensible à la présence de son ancien entraîneur sur le banc de touche.