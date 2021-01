Premier League : Chelsea vient à bout de Burnley

Après un premier match qui s'est conclu par un nul lors de la réception de Wolverhampton, Thomas Tuchel vit sa première victoire comme entraîneur de Chelsea. Les Blues sont venus difficilement à bout de Burnley 2-0 ce dimanche dans le cadre de la 21e journée de Premier League.

Ce succès fait du bien car il permet de revenir sur Tottenham et de recoller à six points du podium. Malgré les titularisations d'Abraham, Mount, Werner et Hudson-Odoi, ce sont Azpilicueta (40e) et Marcos Alonso (84e) qui ont marqué les buts de Chelsea cet après-midi.

