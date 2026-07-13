Coupe du Monde 2026 : la sortie cash de Laporte sur son choix de représenter l’Espagne

Alors que la France et l’Espagne s’apprêtent à se retrouver ce mardi en demi-finale de la Coupe du Monde 2026, Aymeric Laporte va vivre une rencontre forcément particulière. Né à Agen et passé par toutes les sélections de jeunes françaises, le défenseur central a finalement choisi de représenter la Roja en 2021. Désormais cadre de la sélection espagnole avec 52 apparitions, il assume pleinement cette décision, qu’il considère comme un tournant important de sa carrière.

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Interrogé par Radio Marca sur son choix de porter le maillot espagnol, Laporte a été clair : « c’était une période difficile pour moi. J’ai pris une décision et j’en suis extrêmement heureux. » Le défenseur de Bilbao a également tenu à rappeler que d’autres joueurs avaient fait un choix similaire sans provoquer autant de débats : « il y a eu 22 ou 23 joueurs qui ont choisi de représenter une autre sélection que la France, mais leur cas n’a pas eu autant de bruit, autant d’écho. » Avant de retrouver son pays natal, Laporte a enfin expliqué pourquoi il se sent pleinement épanoui avec la Roja : « le style de jeu que nous pratiquons ici est celui où je me sens le plus à l’aise et le plus utile. » Un choix qu’il ne regrette donc pas, alors qu’il s’apprête à défier les Bleus avec un statut de titulaire indiscutable.

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