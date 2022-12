Maroc, Chelsea : Hakim Ziyech a déjà un club à ses trousses !

La suite après cette publicité

Le Maroc est sur un nuage. Mardi, les Lions de l'Atlas ont frappé un très grand coup en éliminant l'Espagne (0-0, 3 t.a.b à 0, ndlr) et en se qualifiant donc pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Une fierté pour les joueurs de Walid Regragui qui vont affronter le Portugal samedi à 16 heures. Ils compteront sur Hakim Ziyech, auteur de bonnes prestations et titulaire en puissance. Ce qui le change de son quotidien à Chelsea, où il n'est qu'un simple remplaçant.

Un statut différent en club et en sélection

En club, l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam n'est apparu seulement qu'à neuf reprises toutes compétitions confondues. Mais il n'a été dans le onze de départ que deux fois. Face à Southampton en Premier League (30 août) et face à Manchester City en EFL Cup (9 novembre). Avec Thomas Tuchel puis avec Graham Potter, le Marocain (0 but et assist) n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent, lui qui a passé 277 minutes au total sur le terrain avec les Blues cette saison. C'est moins qu'en sélection.

En effet, depuis le début du Mondial, Ziyech a été 375 minutes sur le pré. Il a joué 90 minutes face à la Croatie et la Belgique, puis 75 contre le Canada. Enfin, il a passé 120 minutes sur le terrain lors du 1/8e de finale face à l'Espagne. L'occasion aussi pour lui de montrer que son talent est toujours là et qu'il peut encore rendre de sacrés services à un club. Ce n'est pas un secret, Chelsea n'est pas fermé à une vente du joueur de 29 ans, qui n'a jamais vraiment eu sa chance chez les Blues.

L'AC Milan est à fond sur lui !

Malgré tout, Hakim Ziyech ne pensait pas s'en aller cet hiver comme il l'a expliqué à NOS avant le Mondial. «C'est difficile à dire, difficile à dire. Nous ne savons pas ce qui va se passer cet hiver. C'est le football, il est donc difficile de le dire.» Mais avec les performances qu'il a réalisé au Qatar, le Marocain a attiré l'attention sur lui. Sur le coup depuis cet été, l'AC Milan a décidé de passer la seconde et veut obtenir un prêt avec option d'achat de 15 millions d'euros assure la Gazzetta dello Sport.

Le média italien explique que les Rossoneri voient en lui la recrue idéale pour apporter un plus au poste d'ailier droit. L'idée des dirigeants lombard est donc de boucler ce deal le plus vite possible pour devancer la concurrence et accueillir le joueur en janvier 2023. Il reste à savoir si cette proposition donnera satisfaction à Chelsea ainsi qu'au joueur, qui pourrait aussi profiter de la Coupe du Monde pour séduire d'autres écuries. Ce qui est certain, c'est que le mercato n'est pas la priorité de Ziyech. Le Lion de l'Atlas est concentré sur le 1/4 de finale face aux Portugais.