Inter-Barça : Thierry Henry détruit les arbitres

La suite après cette publicité

Les décisions douteuses de l'arbitre de la rencontre entre l'Inter Milan et le FC Barcelone font beaucoup parler. Comme de nombreuses personnes, Thierry Henry s'est exprimé quant à ces dernières. Et force est de constater que l'ancien Catalan a clairement des choses à dire. *«Il enlève le ballon à Ansu Fati... tout! Je peux juste dire une chose ? Je ne dis jamais rien d'habitude sur les buts annulés. Avez-vous le droit, les arbitres, de dire parfois que vous avez eu tort ? Est-ce que c'est admis, est-ce qu'on vous apprend parfois à dire que vous vous êtes trompé ? Il a eu tort, bye. Il n'y a rien à expliquer».

«Il s'est trompé, bye, à plus tard, lâche ensuite Thierry Henry. Il s'est trompé. Cela arrive. Cela m'est arrivé, cela arrive à beaucoup de gens. IL A EU TORT. Le gars dans le camion n'a pas appelé l'arbitre. Je ne sais pas quelle expérience il a mais mon fils aurait pu voir qu'il y avait main. Il l'aurait vu. Il l'a vu, il m'a envoyé un message pour me dire 'il y a main'. Tu as 20 milliards de caméras et tu ne peux pas le voir? S'il te plaît! Cela arrive mais il a eu tort», a-t-il déclaré sur le plateau de CBS Sport.