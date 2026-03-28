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Ligue 1

OM : Frank McCourt confirme le départ de Medhi Benatia

Par Jordan Pardon
1 min.
Frank McCourt @Maxppp

Comme pressenti, la mission de Medhi Benatia à l’OM s’arrêtera en fin de saison. Après son faux départ cet hiver, le directeur sportif marseillais avait accepté de repousser jusqu’en juin, sur demande du propriétaire Frank McCourt. Dans un entretien accordé au JDD, ce dernier a confirmé que le dirigeant marocain n’irait pas plus loin, malgré une volonté de le conserver.

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« Après avoir reçu sa démission, je lui ai moi-même demandé de prolonger son préavis et je le remercie d’avoir accepté, car c’était essentiel pour terminer la saison. Medhi est un excellent directeur sportif. Il restera jusqu’à la fin de la saison et ensuite, ce sera fini. C’est son souhait et c’est ce que nous sommes convenus. »

Pub. le - MAJ le
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