Primes Coupe du Monde : nouvelles révélations sur le bras de fer entre les Bleus et la FFF

C’est le dossier sensible que la FFF espère trancher avant le Mondial. Comme indiqué par L’Équipe cette semaine, aucun accord n’a pour le moment été trouvé entre les Bleus et la Fédération concernant les primes de performance à la Coupe du Monde. Selon le quotidien, Philippe Diallo aurait demandé aux joueurs d’accepter de les baisser en raison du coût engendré par ce Mondial.

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Sous l’influence du capitaine Kylian Mbappé, les Bleus auraient, eux, exprimé leur souhait de ne toucher des primes qu’à partir des demi-finales, afin que leur montant soit rehaussé. Il n’y aurait toutefois pas encore d’accord, pas plus que sur le sujet crispant des places de match. La volonté du président de réduire le quota de places par joueur et par match à 8 (2 gratuites, 6 que les joueurs peuvent acheter pour leurs proches), n’aurait pas été digérée par le groupe, révèle L’Équipe ce matin.

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La FFF veut refermer ce dossier au 10 juin, grand maximum

Face à l’emballement autour du sujet, Philippe Diallo est sorti du silence dans les colonnes du quotidien. «J’ai eu un échange avec eux (les joueurs). Cela s’est passé dans un bon climat. Maintenant, j’attends leur retour, qu’ils me fassent part de leurs demandes afin que l’on puisse s’ajuster le plus rapidement possible avant que l’on parte aux États-Unis. Je leur ai fait une proposition. Je ne parle pas de baisse ou du contenu de ma proposition. Maintenant, ils discutent entre eux pour voir la contre-proposition éventuellement qu’ils feront », indique le président de la 3F, en ajoutant qu’il s’était fixé le 10 juin comme échéance ultime.

Concernant les places de match attribuées aux joueurs, Diallo a déclaré : «je ne veux pas rentrer dans le détail. C’est une discussion globale. On va voir où tout ça va atterrir. De mon côté, comme de celui des joueurs, ce qui doit primer c’est l’intérêt de l’équipe de France.» Pour le patron de la Fédération, les montants redistribués par la FIFA ne permettent pas, à ce jour, aux fédérations d’être en positif ni même d’équilibrer leurs comptes. Une qualification en demi-finales serait le minimum pour que ce Mondial ne "coûte pas d’argent" à la FFF.