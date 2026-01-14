L1 : la programmation de PSG-OM est connue !
La 21 journée de Ligue 1 sera à n’en pas douter l’un des moments forts du championnat. Car c’est celle qui accueille l’affiche la plus suivie, entre le Paris Saint-Germain et l’OM. Deux clubs qui se battent pour le titre, avec le RC Lens.
Bien évidemment, le Classique sera programmé le dimanche soir en clôture de la 21 journée, à 20h45. La LFP a officialisé la programmation de ce week-end de L1, avec le derby de la Côte d’Azur entre Nice et Monaco, et un alléchant Lens-Rennes.
Le programme de la 21e journée :
Vendredi 6 février 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
FC Metz – LOSC Lille
Samedi 7 février 2026 à 17h00 sur beIN SPORTS 1
RC Lens – Stade Rennais FC
Samedi 7 février 2026 à 19h00 sur Ligue 1+
Stade Brestois 29 – FC Lorient
Samedi 7 février 2026 à 21h05 sur Ligue 1+
FC Nantes – Olympique Lyonnais
Dimanche 8 février 2026 à 15h00 sur Ligue 1+
OGC Nice – AS Monaco
Dimanche 8 février 2026 à 17h15 sur Ligue 1+
Havre AC – RC Strasbourg Alsace
AJ Auxerre – Paris FC
Angers SCO – Toulouse FC
Dimanche 8 février 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille
