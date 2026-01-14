L1 : la programmation de PSG-OM est connue !

La 21 journée de Ligue 1 sera à n’en pas douter l’un des moments forts du championnat. Car c’est celle qui accueille l’affiche la plus suivie, entre le Paris Saint-Germain et l’OM. Deux clubs qui se battent pour le titre, avec le RC Lens.

La suite après cette publicité

Bien évidemment, le Classique sera programmé le dimanche soir en clôture de la 21 journée, à 20h45. La LFP a officialisé la programmation de ce week-end de L1, avec le derby de la Côte d’Azur entre Nice et Monaco, et un alléchant Lens-Rennes.

Le programme de la 21e journée :

Vendredi 6 février 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

FC Metz – LOSC Lille

Samedi 7 février 2026 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

RC Lens – Stade Rennais FC

Samedi 7 février 2026 à 19h00 sur Ligue 1+

Stade Brestois 29 – FC Lorient

Samedi 7 février 2026 à 21h05 sur Ligue 1+

FC Nantes – Olympique Lyonnais

Dimanche 8 février 2026 à 15h00 sur Ligue 1+

OGC Nice – AS Monaco

Dimanche 8 février 2026 à 17h15 sur Ligue 1+

Havre AC – RC Strasbourg Alsace

AJ Auxerre – Paris FC

Angers SCO – Toulouse FC

Dimanche 8 février 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille