PSG : Rolland Courbis allume Neymar

Neymar en prend pour son grade. Présent dans l'After Foot hier soir, Rolland Courbis n'a pas pris de pincettes pour pointer Neymar du doigt, le Brésilien devant, selon lui, récupérer le poste de numéro 9 du Paris Saint-Germain. Au-delà de la question de son positionnement, l'ancien coach de Montpellier ne s'est pas privé de critiquer l'attitude de l'Auriverde qu'il juge opportuniste avant la Coupe du Monde.

« Si Galtier doit régler le problème des trois monstres, c’est Neymar qui doit jouer dans un rôle de numéro 9, pas Mbappé. Et tu (Neymar) vas sur le banc si tu ne veux pas jouer pivot. Sois déjà content d’être là. Evidemment que je suis plus dur avec Neymar. Si j’étais le PSG, je n’aurais pas la mémoire courte. Ce Neymar est insupportable. Il y a la Coupe du monde, il doit être concentré, sérieux et va bientôt se retrouver derrière Donnarumma pour défendre. Mais ne prenons pas les gens pour plus cons qu’ils ne le sont. Ce Neymar est insupportable: tu joues numéro 9 ou tu dégages. Je suis plus pour Mbappé que pour Neymar, plus pour Messi que pour Neymar. Si les supporters ont la mémoire courte sur ce que Neymar ne fait pas depuis cinq ans, tant pis pour eux » a-t-il déclaré.