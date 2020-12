L1 : les 3 nommés pour le trophée de joueur du mois de novembre

L'UNFP vient d'annoncer les trois nommés pour le titre de joueur du mois de novembre en Ligue 1. L'attaquant du Stade Brestois Irvin Cardona ouvre le bal, avec 4 buts et 1 passe décisive en 4 apparitions le mois dernier.

À ses côtés, on trouve Andy Delort. Le buteur de Montpellier a lui aussi été décisif à 5 reprises le mois dernier (3 réalisations et 2 offrandes en 4 matches). Enfin, l'Allemand de l'AS Monaco Kevin Volland, auteur de 3 buts et 1 passe décisive en novembre, complète ce trio. Les votes sont ouverts jusqu'au 20 décembre sur le site de l'UNFP.