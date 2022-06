Real Madrid : Marcelo préfère la Turquie pour le moment

La suite après cette publicité

Selon Marca, le latéral gauche du Real Madrid, Marcelo, qui va quitter le club à la fin de son contrat cet été, serait intéressé par la Turquie. Le Brésilien de 34 ans aurait reçu des offres pour la saison prochaine venant des Émirats arabes unis, du Qatar et de Turquie. Les offres turques intéresseraient particulièrement le défenseur de la Seleçao car le championnat national est plus compétitif et il y a toujours la possibilité de jouer la coupe d’Europe.

Selon les informations du quotidien ibérique, le Madrilène n’aurait pas encore pris de décision concernant son avenir, lui qui recevra lundi un hommage du Real. La rumeur OM n'a elle pas trop durée. Cette saison Marcelo a disputé seulement 17 matches avec les Merengues et délivré deux passes décisives.