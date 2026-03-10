Tottenham : la soirée ô combien cauchemardesque d’Antonin Kinsky

C’est une soirée dont Antonin Kinsky se souviendra toute sa vie. Pas pour de bonnes raisons, malheureusement pour lui. C’était sa grande première en Ligue des Champions. Un match très attendu par son équipe, et lui-même, une 8e de finale aller de Ligue des Champions sur la pelouse de l’Atlético de Madrid. L’habituelle doublure de Guglielmo Vicario profitait de la mauvaise passe du numéro un pour tenter sa chance. Ça n’aura duré que 17 minutes en tout et pour tout. Le temps pour lui de commettre deux énormes erreurs coûtant deux buts (6e et 15e), avant d’être remplacé par Igor Tudor. Le score était déjà de 3-0 en faveur des Espagnols.

Réconforté par son capitaine Romero, Porro, et son successeur dans les buts, le Tchèque de 22 ans a pris la direction des vestiaires sans plus attendre. Il a été rejoint par des membres du staff alors qu’il se prenait la tête dans les mains, conscient d’être passé à côté d’une chance inouïe, autant qu’il a complètement torpillé son équipe (finalement battue 5-2). Sanctionné par son entraîneur, le portier a de quoi se sentir humilié. Jusqu’à ce soir, aucun gardien titularisé dans l’histoire de la Ligue des Champions ayant été remplacé avant la 20e minute n’avait encaissé de but avant de sortir. Kinsky entre bien malgré lui dans les livres des records.

«Je n’ai jamais rien vu de pareil»

«Je n’ai jamais rien vu de pareil sur un terrain de football. Quelle décision catastrophique de la part de l’entraîneur Igor Tudor ! Certes, le gardien a commis une faute, mais cela a anéanti la confiance d’Antonin Kinski», a réagi Paul Robinson, ancien portier des Spurs (2004-2008), sur la BBC, suivi par Joe Hart, 75 matchs à garder la cage des Three Lions entre 2008 et 2016. «Cela m’a brisé le cœur. Écoutez, il a passé 14 minutes difficiles». Kinsky a précipité la chute de son équipe ce soir, laquelle a aussi vu Micky van de Ven glisser sur le second but des Colchoneros, laissant tout le temps à Griezmann de marquer. Quand rien ne va…

Devant sa télévision, David De Dea s’est, lui aussi, fendu d’un message pour soutenir son collègue. «Seuls ceux qui n’ont jamais été gardiens de but peuvent comprendre à quel point il est difficile de jouer à ce poste. Garde la tête haute et tu y arriveras à nouveau». Même Antoine Griezmann y est allé de son petit message de réconfort à l’adresse du héros malheureux de la soirée. «C’est dommage, le changement. Peu importe, s’il sort avec ce gardien titulaire, il faut aller jusqu’au bout. Ce n’est pas la meilleure solution à faire». «Igor Tudor ne réconforte même pas son gardien. Si c’est ça, la gestion des hommes, je suis stupéfait. Oui, il a connu un mauvais moment. L’a-t-il fait exprès ? Bien sûr que non», appuie Joe Hart.

Tudor : «C’était un bon moment pour le faire jouer»

Si Kinsky reçoit le soutien de ses pairs, Igor Tudor fait lui l’unanimité contre lui. Déjà très discuté pour ses résultats catastrophiques depuis son arrivée chez les Spurs le 14 février dernier, le Croate a du se justifier de deux choix : le premier, celui d’avoir titularisé le Tchèque à la surprise générale, le second, de le remplacer prématurément. «C’était un match de Ligue des Champions. C’était un bon moment pour le faire jouer. Je pense que c’était le moment idéal. C’est facile de commenter après mais je pense que c’était le bon moment» s’est-il contenté de dire après le coup de sifflet final.