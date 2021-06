Manuel Neuer a eu droit à des gants inédits contre la Lettonie !

Pour célébrer la 100ème sélection de Manuel Neuer avec la Mannschaft, adidas a totalement personnalisé la paire de Predator Pro du champion du monde.

On le sait, les équipementiers font souvent des cadeaux à leurs ambassadeurs phares pour les récompenser quand ils battent un record ou réalisent une superbe saison individuelle par exemple. Récemment, c'est Harry Kane qui a eu droit à une paire de crampons inédite conçue par Nike pour célébrer ses titres de meilleur buteur et de meilleur passeur de Premier League. Les attaquants sont d'ailleurs souvent mis en avant mais la marque aux trois bandes vient de nous rappeler que certains gardiens aussi peuvent être considérés comme des stars. Et pour cause, Manuel Neuer l'ambassadeur rêvé depuis de nombreuses années pour adidas, évoluant au Bayern Munich et avec la Mannschaft, deux entités historiquement liées à l'équipementier allemand.

À quelques jours du début de l'Euro et de la réception de l'équipe de France à l'Allianz Arena, le portier bavarois a fêté sa 100ème sélection sous les couleurs de l'Allemagne. Si les joueurs de la Mannschaft ont rendu hommage à Manuel Neuer en lui faisant une haie d'honneur avant le coup d'envoi face à la Lettonie, adidas a de son côté transformé une paire de Predator Pro pour l'occasion. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a réussi aux allemands qui se sont imposés 7-1.

Pour sa 100ème sélection, celui que l'on considère comme l'un des meilleurs gardiens de l'histoire a donc porté des gants qui ne diffèrent pas de ceux qu'il enfile habituellement d'un point de vue technologique. C'est au niveau du coloris que la marque allemande a rendu hommage à Manuel Neuer. Sur un fond blanc rappelant le maillot domicile de la Mannschaft, on retrouve une touche de doré au niveau des Demonskin, l'or rappelant évidemment le trophée de la Coupe du monde 2014 notamment. Cette touche dorée se présente également au niveau du strap noir où l'on distingue l'inscription « 100 » et les quatre étoiles glanées en Coupe du monde. Les trois bandes adidas sont quant à elles disposées sur la face extérieure de cette paire en noir, rouge et doré pour représenter le drapeau allemand adapté pour l'occasion avec le doré remplaçant le jaune.

Contrairement à Harry Kane qui devrait arborer ses chaussures personnalisées pendant l'Euro, Manuel Neuer devrait se contenter de porter des gants Predator Pro classiques durant l'ensemble de la compétition. Avec ses Copa Sense.1 du pack Superspectral aux pieds, ses Predator Pro aux mains et sa tenue de gardien fournie par la marque aux trois bandes, nul doute que celui qui garde les cages de la sélection allemande depuis la Coupe du monde 2010 sera l'un des ambassadeurs adidas à suivre durant cet Euro.