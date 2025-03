Bayern Munich, Canada : la grave blessure d’Alphonso Davies provoque une guerre

Le Bayern Munich fait face à une terrible hécatombe. Outre Manuel Neuer et Dayot Upamecano, Vincent Kompany va devoir composer sans Alphonso Davies. Hier, le club allemand a annoncé que le latéral gauche, qui a prolongé son bail le 4 février dernier, serait éloigné des terrains pendant un long moment. «Le FC Bayern devra se passer d’Alphonso Davies pendant une longue période après la trêve internationale. Davies a reçu un diagnostic de déchirure du ligament croisé du genou droit après son retour de l’équipe nationale canadienne. Il sera opéré aujourd’hui (hier). Le joueur de 24 ans sera absent pendant plusieurs mois», pouvait-on lire sur le communiqué de presse officiel. De son côté, Bild a rapidement parlé de 6 mois d’absence.

Mais ce jeudi, le média allemand révèle que le Canadien a également subi une lésion du cartilage du genou en plus de la déchirure du ligament croisé. Il a déjà été opéré et pourrait manquer jusqu’à 8 mois de compétition. Un diagnostic encore plus grave que le premier. Un terrible coup sur la tête du Rekordmeister, qui va notamment affronter l’Inter Milan en 1/4 de finale de la Ligue des Champions. Cette blessure, qui arrive au pire moment de la saison, fait couler de l’encre. En effet, le joueur qui était courtisé par le Real Madrid s’est blessé durant la trêve internationale alors qu’il était avec la sélection canadienne. Ce que les Bavarois n’avaient pas manqué de faire remarquer par la voix du directeur sportif, Max Eberl.

Le Bayern Munich et le clan Davies sont mécontents

«Malheureusement, pendant les trêves internationales, le risque de retour de joueurs blessés est toujours présent. Cette fois, c’est particulièrement dur pour nous. Les absences d’Alphonso Davies et de Dayot Upamecano sont un coup dur pour le FC Bayern. Phonzy bénéficiera de tout le soutien nécessaire à son retour.» Et il n’est pas le seul à être mécontent. L’agent d’Alphonso Davies, Nedal Huoseh, a confié : «je lui ai parlé, et bien sûr, il est tout sauf satisfait de la situation. Il voulait être disponible pour le Bayern Munich dans les semaines décisives à venir (…) Alphonso n’était pas à 100 % après le match contre le Mexique (jeudi) et il était prévu qu’il ne commence pas contre les États-Unis.»

L’agent, qui a avoué que son joueur est «abattu» et «déçu», a ajouté : «samedi soir, on s’attendait à ce qu’il ne soit pas dans le onze de départ. En tant que capitaine, je pense qu’il a été poussé à commencer le match par l’entraîneur. Alphonso n’est pas le genre de gars à dire non dans ces moments-là. Il a fini par jouer et voilà ce qui s’est passé. Le Canada doit faire un meilleur travail pour gérer ces joueurs.» Des accusations qui n’ont pas été du goût de la fédération canadienne, qui a répliqué par la voix du directeur des communications, Paulo Senra. « Nous voulons exprimer notre soutien total à notre capitaine de l’équipe nationale masculine, Alphonso Davies, alors qu’il se remet de cette malheureuse blessure.»

Le Canada se défend face aux critiques

Il a ajouté : «la force et la résilience de Phonzie correspondent à son talent de classe mondiale, et nous sommes tous impatients de le soutenir pleinement pendant sa convalescence. Les entraîneurs et le personnel médical expérimenté du Canada sont de vrais professionnels et ont toujours donné la priorité à la sécurité et au bien-être des joueurs. Toute suggestion contraire est fausse.» Sauf que The Athletic vient mettre de l’huile sur le feu en dévoilant les coulisses de ce dossier. Le média américain explique que Jesse Marsch, le sélectionneur du Canada, a réuni son staff vendredi, au lendemain de la défaite face au Mexique. Le staff a planifié la rencontre face aux États-Unis sans Davies, qui n’était pas à 100% et légèrement blessé. Mais le joueur de 24 ans a insisté pour prendre part au match, assurant à son sélectionneur qu’il était suffisamment en forme pour jouer et qu’il souhaitait participer à la rencontre.

Après plusieurs échanges et examens médicaux, il a été décidé que le joueur du Bayern Munich jouerait face aux USA, mais pas durant 90 minutes. Le média américain ajoute que lors du choc face aux États-Unis, Davies, qui est sorti sur blessure, est revenu auprès de son équipe. Il était même sur le bord de la touche, encourageant et conseillant ses coéquipiers à la manière d’un entraîneur. The Athletic assure qu’il n’y avait aucune sensation de douleur perceptible chez le joueur, qui estimait ne pas souffrir d’une grave blessure. Idem du côté du staff et de ses coéquipiers, qui ne se sont pas inquiétés pour leur capitaine. Du côté du Bayern Munich, on était plutôt rassuré. Mais un examen plus poussé de la part du club a permis de voir que la blessure était plus grave. Depuis, tout le monde se tire dans les pattes.