Menu Rechercher
Commenter
Liga

Atlético de Madrid : Enrique Cerezo surpris de la rumeur Griezmann

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Antoine Griezmann @Maxppp

Ces dernières heures, une information émanant des Etats-Unis affirme qu’Antoine Griezmann est convoité par Orlando City, qui souhaiterait le recruter avant fin mars. Une information qui fait sens tant l’ancien international français n’a jamais caché son envie d’évoluer de l’autre côté de l’Atlantique pour la fin de sa carrière. Mais voilà, Griezmann est-il à la fin de sa carrière, alors qu’il compte 12 buts en 35 apparitions cette saison ?

La suite après cette publicité

Interrogé sur cet hypothétique départ de l’attaquant de 34 ans en Floride, Enrique Cerezo, le président de l’Atlético, n’a pas caché sa surprise après cette nouvelle ce mardi : «ce matin, quand l’information a été annoncée, cela m’a vraiment surpris. C’est un joueur de l’Atlético de Madrid et il est très apprécié par les supporters. C’est un joueur indispensable, comme nous avons pu le constater lors des derniers matchs. Nous ne savons rien. Mais l’important, c’est le match de ce soir.» Le club espagnol reçoit le Club Bruges en barrage retour de Ligue des Champions ce mardi (18h45, 3-3 à l’aller).

Suivez les barrages de l’UEFA Champions League sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.

Pub. le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Atlético
Antoine Griezmann

En savoir plus sur

Liga Liga
Atlético Logo Atlético Madrid
Antoine Griezmann Antoine Griezmann
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier