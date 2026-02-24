Atlético de Madrid : Enrique Cerezo surpris de la rumeur Griezmann

Ces dernières heures, une information émanant des Etats-Unis affirme qu’Antoine Griezmann est convoité par Orlando City, qui souhaiterait le recruter avant fin mars. Une information qui fait sens tant l’ancien international français n’a jamais caché son envie d’évoluer de l’autre côté de l’Atlantique pour la fin de sa carrière. Mais voilà, Griezmann est-il à la fin de sa carrière, alors qu’il compte 12 buts en 35 apparitions cette saison ?

La suite après cette publicité

Interrogé sur cet hypothétique départ de l’attaquant de 34 ans en Floride, Enrique Cerezo, le président de l’Atlético, n’a pas caché sa surprise après cette nouvelle ce mardi : «ce matin, quand l’information a été annoncée, cela m’a vraiment surpris. C’est un joueur de l’Atlético de Madrid et il est très apprécié par les supporters. C’est un joueur indispensable, comme nous avons pu le constater lors des derniers matchs. Nous ne savons rien. Mais l’important, c’est le match de ce soir.» Le club espagnol reçoit le Club Bruges en barrage retour de Ligue des Champions ce mardi (18h45, 3-3 à l’aller).

Suivez les barrages de l’UEFA Champions League sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.