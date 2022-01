Manchester United prépare le contrat de la dernière chance pour Paul Pogba

La suite après cette publicité

Si vous cherchiez récemment Paul Pogba sur les terrains avec Manchester United, vous pouvez toujours fouiller. D'abord suspendu deux matches en Premier League suite à un carton rouge et ensuite touché aux ischios, le milieu de terrain français n'a plus joué une seule seconde depuis le 2 novembre et un match de Ligue des Champions face à l'Atalanta Bergame. En revanche, le champion du Monde 2018 fait beaucoup parler de lui concernant le mercato et sa situation contractuelle. En fin de contrat en juin prochain, le joueur de 28 ans peut désormais négocier librement avec d'autres écuries.

Car au niveau de la prolongation à Old Trafford, ça coince toujours autant. Les dirigeants mancuniens poussent pour faire signer un nouveau bail à l'international français (89 sélections, 11 buts) mais ça n'avance pas, et le temps presse. Le coach de MU, Ralf Rangnick, a lui envoyé un message à son joueur récemment : « avant de parler de prolongation, il doit se remettre en forme. Nous avons discuté tous les deux quand il est revenu de Dubaï, maintenant tout est entre ses mains. Je n’ai pas à le convaincre de rester.» Mais en interne, les Red Devils préparent un ultime assaut pour convaincre le principal concerné de rester.

Un pont d'or à MU ?

D'après les informations du Sun outre-Manche, Manchester United va tout simplement proposer un salaire XXL à l'ancien élément de la Juventus pour qu'il reste dans le nord de l'Angleterre. Ainsi, s'il accepte la future proposition de ses dirigeants, Paul Pogba touchera 400 000 livres sterling par semaine, hors bonus pouvant atteindre 100 000£, soit 480 000 euros sans les bonus ! Le natif de Lagny-sur-Marne deviendrait alors le joueur le mieux payé de l'histoire de la Premier League, tout simplement.

Néanmoins, les dirigeants mancuniens savent que la partie n'est pas gagnée face à des clubs comme le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, qui sont intéressés par les services du Français. Car s'il ne devrait pas toucher un aussi gros salaire ailleurs, Paul Pogba et son entourage pourraient cependant demander une belle prime à la signature à son futur club, ce qui changerait alors la donne. Surtout que comme l'affirme le média britannique, Paul Pogba n'a toujours pas pris de décision concernant son avenir.