Accord total entre le PSG et Aston Villa pour Lucas Digne

Présent dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2026, Lucas Digne (33 ans) n’était pas censé être titulaire. Mais l’ancien joueur du LOSC a su saisir sa chance pour devancer Theo Hernandez, qui n’a pas vraiment convaincu durant le tournoi. Le latéral gauche d’Aston Villa, lui, a su apporter ses qualités et son expérience du haut niveau aux Bleus. La seule ombre au tableau a été son match face à l’Espagne et son duel face à Lamine Yamal.

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Mais dans l’ensemble, il a su trouver sa place sur le terrain et dans le groupe. Un groupe où il a pu vivre avec plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain, dont Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola ou encore Lucas Hernandez. Des joueurs qu’il va retrouver en club puisque Lucas Digne va bien rejoindre le club de la capitale. La semaine dernière, nous vous avons expliqué sur notre site que le PSG souhaitait recruter le latéral des Villans afin d’en faire la doublure de Nuno Mendes.

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Digne revient au PSG

Son profil a plu aux dirigeants parisiens ainsi qu’à Luis Enrique, qui a déjà croisé sa route à Barcelone. Paris était donc prêt à lever la clause libératoire du joueur qui attendait la fin de la Coupe du Monde pour boucler son transfert. Une fois de retour en France, les choses se sont accélérées ces dernières heures. Selon nos informations, le Paris Saint-Germain et Aston Villa sont tombés totalement d’accord pour le transfert de Digne.

Une opération d’environ 10 M€. Le joueur est attendu ce lundi pour passer sa visite médicale et parapher un contrat de 3 ans. Il va donc faire son grand retour à Paris, où il a déjà évolué entre 2013 et 2016 (il avait été prêté une saison à l’AS Roma, ndlr). Ce pour le plus grand plaisir de l’un de ses fils qui est un grand fan du Paris Saint-Germain.