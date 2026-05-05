Real Madrid : Antonio Rüdiger a frappé un coéquipier !

Décidemment, c’est très chaud dans le vestiaire du Real Madrid. Au milieu de tous les problèmes liés à Kylian Mbappé et les soucis entre Alvaro Arbeloa et certains joueurs comme Raul Asencio et Dani Carvajal, voilà qu’il y a eu une altercation dans le vestiaire. Il y a quelques jours déjà, la presse madrilène expliquait que ça avait chauffé entre Antonio Rüdiger et un coéquipier.

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Et voilà qu’Onda Cero en dit un peu plus. Selon le média, Antonio Rüdiger a mis une grosse baffe à Alvaro Carreras lors d’une séance d’entraînement. L’Allemand était agacé de l’attitude de l’Espagnol et le lui a fait savoir, avant de le frapper au visage. Bonne ambiance à Madrid donc…