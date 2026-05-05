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Real Madrid : Antonio Rüdiger a frappé un coéquipier !

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Antonio Rüdiger avec le Real Madrid @Maxppp

Décidemment, c’est très chaud dans le vestiaire du Real Madrid. Au milieu de tous les problèmes liés à Kylian Mbappé et les soucis entre Alvaro Arbeloa et certains joueurs comme Raul Asencio et Dani Carvajal, voilà qu’il y a eu une altercation dans le vestiaire. Il y a quelques jours déjà, la presse madrilène expliquait que ça avait chauffé entre Antonio Rüdiger et un coéquipier.

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🔊 ¡Rudiger le dio un tortazo a Carreras!

⚽ La tensión en el vestuario del Madrid se eleva tras el encontronazo entre ambos futbolistas en Valdebebas

#Rudiger #Carreras #RealMadrid #Arbeloa
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Et voilà qu’Onda Cero en dit un peu plus. Selon le média, Antonio Rüdiger a mis une grosse baffe à Alvaro Carreras lors d’une séance d’entraînement. L’Allemand était agacé de l’attitude de l’Espagnol et le lui a fait savoir, avant de le frapper au visage. Bonne ambiance à Madrid donc…

Pub. le - MAJ le
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