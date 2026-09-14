C’est déjà la crise à la Juventus !

Tout avait plutôt bien commencé, avec deux victoires en deux journées. Et tant pis si la recrue phare de l’été, Randal Kolo Muani, n’avait pas marqué, la Juve pouvait s’appuyer sur une défense solide, sans aucun but encaissé. Puis il y a eu le nul miraculeusement arraché face à l’AC Milan (1-1) et la débandade, hier soir, sur la pelouse de Sassuolo. Par deux fois, la Juve est revenue au score, avec deux coups d’éclat de Zhegrova, ses deux premiers buts depuis son arrivée il y a un an.

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Il n’y eut malheureusement que cela à se mettre sous la dent côté turinois, et l’heure est à remise en question. « L’attaque pose problème, la défense aussi : Spalletti doit repartir quasiment de zéro », tonne Sport Mediaset. « La Juve, un véritable désastre », se lamente La Gazzetta dello Sport. A peine commencée, la saison prend déjà une mauvaise tournure, l’équipe manque de leader, ce que la blessure longue durée de Locatelli n’a pas arrangé.

Déjà la rumeur d’un changement d’entraîneur

Dans ce marasme, les attaquants prennent cher, à commencer par Randal Kolo Muani, de nouveau largement critiqué. « Un match indécent », tacle carrément Tuttosport, quand le Corriere dello Sport le juge « plat, mou, inoffensif ». Son acolyte Nick Woltemade est tout autant critiqué, après plusieurs occasions gâchées.

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Que vaut vraiment cette Juventus 2.0, censée retrouver la Ligue des Champions à l’issue de la saison ? Luciano Spalletti a défendu ses joueurs à l’issue de la rencontre, notamment Kolo Muani, pour lequel il réclame plus de bons ballons. Mais le voilà déjà mis sous pression, avec l’ombre d’Antonio Conte qui rôde. L’administrateur délégué, Giovanni Carnevali, nommé l’été dernier pour succéder au Français Comolli, est même déjà sorti du bois pour répondre à la rumeur. « Spalletti est un entraîneur extraordinaire, l’un des meilleurs de tous les temps. Changer d’entraîneur n’est pas dans ma nature. Nous devons construire et bâtir. Il nous faut du temps et de la patience, en sachant que nous devrons accepter des décisions difficiles. Dans le football, il y a des cycles, des périodes de gloire et des périodes de difficultés. Notre objectif ? Gagner. Les paroles ne servent à rien. » La Juventus enchaînera jeudi en Ligue Europa, face au NEC Nimègue puis face à l’Atalanta en Serie A.