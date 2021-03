OM : la mise au point d'Arkadiusz Milik sur son avenir

La suite après cette publicité

Une bonne pioche. A la recherche d'un attaquant pour venir concurrencer Dario Benedetto et Valère Germain, l'Olympique de Marseille avait réussi, lors du dernier mercato hivernal, à se faire prêter Arkadiusz Milik, l'attaquant polonais du Napoli qui était dans la liste des indésirables. Et en quelques matches, le principal concerné a déjà fait fort avec quatre buts inscrits toutes compétitions confondues en sept apparitions. Prêté 18 mois avec option d'achat par les Partenopei, le joueur de 27 ans séduit sur la Canebière, mais son avenir reste incertain.

Même si l'option d'achat de 12 millions d'euros est, sur le papier, automatiquement levée dès le premier point pris par l'OM en championnat, le futur du Polonais n'est pas très clair. Récemment, le quotidien L'Equipe expliquait qu'un «gentlemen's agreement» existait avec les dirigeants phocéens pour partir cet été en cas de belle offre d'un club de Serie A. Et depuis quelques jours, la Juventus revient avec insistance dans ce dossier... De quoi faire trembler le club phocéen ? Interrogé par L'Equipe, Arkadiusz Milik a tenu à éclaircir la situation.

«Je veux encore grandir, grandir, grandir»

«Je suis à l'OM aujourd'hui et je ne pense qu'à l'OM. Bien sûr, j'ai des rêves, et je veux jouer dans les meilleurs clubs du monde. C'est mon objectif. Donc, je me dis : demain, après-demain, que dois-je faire pour être dans ces clubs-là dans deux ans ? Peut-être dans deux mois ? Le chemin, c'est de donner 100 % chaque jour, être prêt à chaque match, et progresser. Dans le foot, deux mois, c'est beaucoup, et deux ans, c'est énorme. Il y a dix ans, je commençais, j'avais 17 ans, aujourd'hui, j'en ai déjà 27, je suis un autre joueur, une autre personne, mais je veux encore grandir, grandir, grandir», a d'abord lâché le Polonais.

Relancé sur ses envies pour le futur à 27 ans, Arkadiusz Milik a légèrement botté en touche : «je veux jouer dans les plus grands clubs. Nous verrons. Pour l'instant, je veux me montrer ici, et je veux qu'on se souvienne de moi à Marseille. Je veux que les supporters se souviennent de mon nom, comme d'un "grand attaquant".» Les supporters phocéens peuvent donc être rassurés : le joueur prêté par le Napoli est à fond dans le projet olympien. Mais dans le football, tout va très vite.