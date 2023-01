AC Milan : l’ombre de la crise plane au-dessus des Rossoneri

La suite après cette publicité

Rien ne va plus à San Siro alors que l’AC Milan n’a remporté qu’une seule rencontre (1-2, contre la Salernitana) depuis la fin de la trêve internationale liée à la Coupe du Monde au Qatar. Pire encore, les joueurs de Stefano Pioli se sont fait éliminer en huitième de finale de la Coppa Italia face au Torino (0-1, a.p.), pourtant réduit à dix dès la 69ème minute. En championnat, le match nul arraché difficilement contre Lecce (2-2) et la remontada encaissée face à l’AS Roma (2-2) avec des buts de Roger Ibañez (87e) et Tammy Abraham (90e+3) en fin de rencontre n’ont pas arrangé les doutes qui persistent.

« C’est toujours difficile à établir, être inquiet pour un match aide à se préparer au mieux. Je ne vois pas mes joueurs inquiets mais nous nous sommes trompés sur l’impact du match. Je suis toujours inquiet, surtout quand on ne gagne pas. Il est vrai qu’en termes de points pris, nous sommes dans la lignée de l’année dernière mais nous pouvons jouer beaucoup mieux, être plus précis dans toutes les zones du terrain en évitant les erreurs banales qui nous compliquent les matchs. Maintenant en ce qui concerne la Super Coupe, on va tout faire pour être prêt », a affirmé Stefano Pioli après le décevant match nul contre Lecce (2-2) en Serie A samedi soir.

Un match symbolique pour se relancer

Alors qu’ils faisaient pourtant partie des meilleures défenses d’Italie, les Rossoneri ont encaissé cinq buts sur les trois dernières journées disputées en championnat. Une perte de solidité défensive auquel il faut ajouter une perte de confiance. Le scénario du match contre la Roma a montré une fragilité mentale, atténuée par une situation inverse contre Lecce. L’entraîneur Stefano Pioli veut maximiser sur ce le second acte contre les Salentini : «Il faudra jouer comme lors de la seconde mi-temps d’aujourd’hui (face à Lecce, ndlr), avec cette énergie et cette force pour mieux disputer la finale à Riyad. C’est un trophée qu’on vise, face à un grand adversaire avec qui il y a une grande rivalité»

L’autre point à prendre en compte sur la rentrée milanaise est le nombre conséquent d’absences depuis le Mondial qatari. Ainsi le portier Mike Maignan est toujours bloqué à l’infirmerie, tout comme Zlatan Ibrahimovic, Fodé Ballo-Touré, Alessandro Florenzi, Rade Krunic et Ante Rebic : «J’espère récupérer Rebic et j’espère revoir bientôt Maignan et Ibra, dans l’ensemble nous sommes tous plus forts et plus convaincus, même si du point de vue du marché nous n’avons pas de manque d’effectif, bien au contraire», a affirmé Pioli qui ne veut pas faire de folies sur le mercato hivernal. Il faut ajouter à ces éléments blessés, les multiples internationaux présents au Qatar : Olivier Giroud, Théo Hernandez, Simon Kjær, Charles De Ketelaere, Rafael Leão, Divock Origi, Sergiño Dest et Fodé Ballo-Touré.

La finale de la Super Coupe, aux saveurs de Derby della Madonnina, sera quitte ou double pour le Milan. Un moyen de sortir la tête de l’eau ou de définitivement se noyer. Pour l’heure, la bataille pour le Scudetto avec le Napoli n’est qu’un vaste souvenir selon les mots du tacticien italien : «Nous n’y pensons plus maintenant, nous devons récupérer notre jeu pour retrouver le chemin de la victoire et gagner régulièrement. Il faudra bien évaluer les performances pour comprendre pourquoi nous avons si mal repris»

