PSG : Nuno Mendes compare les deux Ligue des Champions

En zone mixte, Nuno Mendes n’a pas caché sa joie après la victoire en finale de la Ligue des Champions face à Arsenal. «C’est une saveur différente, je vais être sincère, la première elle était très émouvante, très spéciale car on a souffert pendant des années. Là, ça a été dur jusqu’à la fin. Mais je n’ai pas pleuré avant (rires). Ça restera dans la légende, dans l’histoire. On pourra se le dire dans quelques années. On a fait ce qu’on devait faire, on savait que cette équipe d’Arsenal était très forte. On était prêts pour toutes les circonstances de ce match, relevait le capitaine, avant de louer le travail de Luis Enrique. On a un entraîneur qui nous pousse toute la journée, dès le premier jour, l’été dernier, il nous a dit que ça allait être encore plus difficile que l’an dernier, qu’on allait devoir travailler encore plus dur pour y arriver ? Il nous a montré le chemin».

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Il a poursuivi. « On va se reposer, fêter avec tout le monde, nuançait Nuno Mendes. Mais là, Je veux d’abord bien préparer la Coupe du monde et après on pensera à la suite. Il faut faire les choses tranquilles, doucement. Il n’y a pas beaucoup d’équipes qui ont réussi le back-to-back, donc on est très fier de nous. On a déjà marqué l’histoire »