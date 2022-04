OL : Tetê évoque ses axes de progression

La suite après cette publicité

Interviewé par Téléfoot ce dimanche, la nouvelle recrue de l’Olympique Lyonnais Mateus Tetê a évoqué ses qualités mais aussi ses axes de progression. Le Brésilien de 22 ans qui s’est engagé jusqu’en juin prochain avec les Gones pense qu’il doit s’améliorer défensivement notamment. « Je suis un ailier très rapide, j’aime bien dribbler et les 1 contre 1. Je suis efficace devant le but mais j’aime aussi servir mes coéquipiers. Je dois m’améliorer défensivement pour aider l'équipe », a déclaré Tetê.

Arrivé en prêt du Shakhtar Donetsk il y a quelques jour, l’ailier a déjà inscrit un but en Ligue 1 lors de son premier match avec l’OL face Angers. L’attaquant brésilien a aussi conquis son coach et ses coéquipiers « C'est un joueur qui a un énorme talent. Il va vouloir le prouver jusqu'à la fin de saison. Nous on compte sur lui, c'est de bon augure pour la suite » a déclaré Moussa Dembélé dans l'émission dominicale au sujet de son nouveau partenaire d'attaque. L’Olympique Lyonnais affrontera Strasbourg ce dimanche (19h).

