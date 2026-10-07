Argentine : Otamendi fait ses adieux en même temps que Messi

Nicolás Otamendi et Lionel Messi ont refermé ensemble leur immense chapitre avec la sélection argentine. Déjà annoncé retraité après la finale de la Coupe du monde perdue contre l’Espagne, le défenseur de 38 ans a finalement disputé cette nuit un ultime match avec l’Albiceleste, face au Bénin (3-0), pour partager les adieux de Messi. Une soirée rendue encore plus symbolique par l’ouverture du score d’Otamendi, de la tête, sur un centre de son capitaine. Sur ses réseaux sociaux, le défenseur de River Plate a ensuite publié un long message : « Aujourd’hui, nous terminons ensemble cette étape comme joueurs de cette grande sélection argentine. » Il a également rendu hommage à son partenaire : « Le meilleur joueur de tous les temps, celui qui nous a appris à ne jamais cesser d’y croire, à nous relever après chaque coup et à défendre ce maillot avec le cœur. »

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Otamendi avait pourtant déjà annoncé la fin de son aventure internationale cinq jours après la finale du Mondial, expliquant alors que le moment était venu de quitter la sélection après 139 apparitions et huit buts. Ce dernier rendez-vous lui aura donc permis de bénéficier d’une ultime sortie aux côtés de Messi et de porter une dernière fois le maillot argentin. « Quel privilège d’avoir partagé une partie de ce chemin et d’avoir été témoin d’une histoire qui restera pour toujours dans le football et dans le cœur de tous les Argentins », a-t-il écrit. « Aujourd’hui, nous fermons un chapitre, mais tout ce que nous avons vécu reste. Je pars avec fierté, gratitude et la tranquillité d’avoir tout donné chaque fois que j’ai représenté mon pays. »