Ligue 2 : Nantes sort enfin de la zone rouge, l’ASSE se relance contre Laval et reste leader

Nantes reprend haleine. Après quatre matchs consécutifs sans victoire en Ligue 2, les Canaris ont décroché un succès ce samedi sur la pelouse de Pau (0-2). Handicapés par la sortie sur blessure de Thomas Robinet (19e), les joueurs de Grégory Poirier ont finalement bien réagi en ouvrant le score à peine dix minutes plus tard grâce à un penalty de Killian Corredor, auteur de son troisième but de la saison en deuxième division. Le buteur a ensuite endossé le costume du passeur pour Louis Leroux (51e, 0-2), entré à la place de Robinet en première période.

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Anthony Briançon a été expulsé pour son 300e match en professionnel pour un second avertissement (55e), tandis que le Nantais Fodé Doucouré a été renvoyé au vestiaire pour une semelle (65e). Mais pour Nantes, l’essentiel est là avec cette première victoire depuis plus d’un mois. Les Canaris sortent de la zone rouge et grimpent à la 14e place, Pau est 5e. Dans l’autre rencontre du soir, l’ASSE a fait respecter la hiérarchie en dominant Laval à domicile (2-0). Cardona sur un service de Breum (45+1e, 1-0) puis Breum sur un service de Cardona (50e, 2-0) ont offert la victoire aux Verts, une semaine après un revers cinglant à Guingamp (3-0). Les Stéphanois sécurisent leur première place au classement. Les Mayennais restent derniers.