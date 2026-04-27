OM : Habib Beye tacle Abdelli après le nul contre Nice

Accroché par Nice (1-1) ce dimanche au Vélodrome en clôture de la 31e journée de Ligue 1, l’OM a sans doute laissé filer deux points précieux dans la course à la C1. Un penalty concédé en toute fin de match est venu sanctionner une fin de rencontre mal maîtrisée… Après le match, Habib Beye n’a pas caché sa frustration. Sans désigner explicitement de coupable, le technicien marseillais a pointé du doigt le manque d’impact de certains entrants, estimant que l’exigence n’avait pas été au rendez-vous dans un moment pourtant crucial : « On peut toujours revendiquer, mais quand vous rentrez dans un match comme celui-ci, il faut le faire au niveau (…) sur l’importance du match. Et ça n’a pas été notre cas sur la fin ». Un discours révélateur d’un agacement face à une gestion jugée trop fébrile.

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En coulisses, un nom revient avec insistance selon RMC Sport : celui d’Himad Abdelli. Entré en jeu en fin de match, l’ancien Angevin est directement impliqué sur l’action qui amène le penalty niçois, après une perte de balle évitable dans une zone dangereuse. Recruté cet hiver, le milieu offensif peine à s’imposer et enchaîne les prestations décevantes, loin des attentes placées en lui.