Serie A : l’Italie hallucine après le penalty-gate contre Florian Thauvin

La scène a fait le tour des médias en Italie hier soir et continue de faire jaser ce matin. Lors du succès de l’Udinese (1-0) à Lecce hier en ouverture de la 26e journée de Serie A, Florian Thauvin aurait dû tirer un penalty après une faute obtenue dans la surface par son équipe. Il est le tireur habituel des siens, lui qui, à 32 ans, connaît une belle saison dans le Frioul avec pas moins de 6 buts et 3 passes décisives en 23 matchs de Serie A. Il est même le capitaine.

La suite après cette publicité

Sauf qu’au moment de se présenter devant le point de penalty, Lorenzo Lucca lui a subtilisé le ballon, sans jamais lui rendre malgré les remontrances de ses coéquipiers. Le ton monte très rapidement face à la surprise suscitée et le manque de respect des consignes de l’équipe. « Va-t’en ! » lui hurle Bijol, le défenseur slovène. Lucca ne veut rien entendre et garde le ballon en main. L’expérimenté Alexis Sanchez tente de le raisonner à son tour, sans plus de succès. Thauvin, lui, tente de se tourner vers son banc pour demander de l’aide. Sky Sport Italia se demande même si le Français n’a pas souhaité être remplacé.

Thauvin dépité

L’arbitre a même fini par donner un avertissement au tireur rebelle pour gain de temps. La scène dure en effet presque deux minutes avant de voir l’Italien tirer son penalty sous les sifflets des supporters adverses, le marquer et célébrer son but seul, sans aucun de ses coéquipiers pour le féliciter. Ce fut le seul but du match et Kosta Runjaic, l’entraîneur de l’Udinese, le remplaça quatre minutes plus tard, dès la 36e minute en guise de punition. Le buteur n’a pas bronché, saluant même son coach à la sortie du terrain.

La suite après cette publicité

Ce dernier, en colère après cet épisode, n’a pas souhaité laver son linge sale en public, tout en justifiant sa décision. «Nous avons une hiérarchie claire et Thauvin est le premier tireur de penalty, a-t-il lâché à DAZN. Ils ont eu une discussion qui a été trop longue de mon point de vue, Lucca a pris la décision tout seul donc j’ai décidé de prendre une décision aussi et de le remplacer. Il a marqué un penalty fantastique, nous avons gagné grâce à son but, donc nous sommes tous contents et c’est le plus important» tempère le coach avant de poursuivre sur un ton plus dur.

Runjaic : «je n’aime pas les gens qui ne respectent pas les règles, qui ne respectent pas l’équipe»

«De mon point de vue, le sortir était le bon choix. Nous en parlerons dans le vestiaire, mais le fait d’avoir gagné rend les choses plus faciles… Je l’ai remplacé parce que je n’aime pas les gens qui ne respectent pas les règles, qui ne respectent pas l’équipe. Personne n’est plus important que l’équipe, mais n’en faisons pas une affaire plus importante qu’elle ne l’est, profitons de la victoire et soyons concentrés sur le prochain match.» Comme souvent après un penalty-gate, cela risque de laisser des traces dans le vestiaire de l’Udinese.