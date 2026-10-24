Ballon d’Or 2026 : les Français ont choisi leur grand favori

Kylian Mbappé a toujours la cote auprès des Français. Selon une enquête Odoxa réalisée les 20 et 21 octobre pour RTL et Winamax, auprès de 1 005 personnes dont 429 amateurs de football, l’attaquant du Real Madrid est le joueur qui mérite le plus de remporter le Ballon d’Or, avec 23 % des citations chez les Français et 24 % chez les passionnés de football. Sa Coupe du Monde, marquée par une place de demi-finaliste, le titre de meilleur buteur et celui de deuxième meilleur passeur, pèse dans la balance. Ousmane Dembélé arrive deuxième chez les Français avec 18 %, devant Lamine Yamal et Michael Olise (11 %). Chez les amateurs de football, Olise se hisse à la deuxième place avec 16 %, devant Yamal (15 %) et Dembélé (12 %). Harry Kane, pourtant parmi les favoris, ne recueille que 5 % des citations chez les Français et 7 % chez les amateurs de football.

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Cette préférence s’inscrit dans une vision du football où la Coupe du Monde doit peser davantage que les compétitions de clubs. Pour 37 % des amateurs de football, elle doit être le critère principal dans le vote du Ballon d’Or, juste devant la Ligue des Champions (34 %). Si 81 % considèrent toujours le trophée comme la plus prestigieuse des récompenses individuelles, son omniprésence médiatique suscite des critiques. 78 % estiment qu’il a pris une dimension démesurée et 69 % pensent qu’il pousse les joueurs à privilégier leurs statistiques au détriment du collectif. La campagne médiatique menée par Mbappé en septembre semble également avoir produit l’effet inverse de celui escompté. Selon Odoxa, 62 % des amateurs de football estiment qu’elle a plutôt réduit ses chances de remporter le Ballon d’Or, contre 37 % qui pensent qu’elle les a renforcées.