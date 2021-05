LdC, Chelsea : Thomas Tuchel fait l'état des troupes avant la réception du Real Madrid

Ce mercredi, à 21h, Chelsea reçoit le Real Madrid en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Forts de leur léger avantage (1-1 à Madrid) et surtout de leur prestation d'ensemble au match aller, les Blues ont bon espoir d'éliminer les Merengues de Zinedine Zidane, spécialistes en la matière, et d'atteindre la finale de la coupe aux grandes oreilles. Présent en conférence de presse d'avant-match ce mardi, Thomas Tuchel a annoncé une bonne et une mauvaise nouvelle concernant la disponibilité de ses joueurs.

« Mateo (Kovacic) ne sera pas dans le groupe, Toni (Rüdiger) jouera avec un masque car il s'est entraîné avec un masque. Tout le monde s'est entraîné aujourd'hui (mardi). Tout le monde est disponible sauf Mateo Kovacic », a dans un premier temps lancé l'entraîneur allemand de Chelsea, avant d'évoquer, à la demande des journalistes, la composition de son onze. « J'ai mes idées en tête. Mais je suis depuis trop longtemps dans le milieu pour savoir que tout peut arriver au cours du dernier entraînement, n'importe quelle situation peut me changer d'avis. J'ai besoin d'une nuit de sommeil et demain (mercredi) je déciderai de ma composition et je la donnerai d'abord à mon équipe. C'est comme ça. Au regard de la performance (du match aller, NDLR), il n'y a aucune raison de faire trop de changements ».