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Real Madrid : la sortie forte de Carlos Espi sur Mbappé et le Ballon d’Or

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Carlos Espi @Maxppp

Il fait partie des rares satisfactions de ce début de saison à Madrid. Avec deux buts en Liga qui ont offert six points à son équipe, Carlos Espi a déjà séduit le public madrilène, et tout le monde du côté de la capitale espagnol souhaite le voir jouer plus souvent. Dans un entretien accordé à AS, l’attaquant de 21 ans a notamment été interrogé sur Kylian Mbappé.

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« Mourinho m’a demandé que je donne tout sur le terrain. Pour 5, 10 ou 15 minutes. Mais je dois tout donner. Et que j’aide Kylian, qui est à côté de moi, qu’on puisse se complémenter devant », a indiqué l’attaquant, qui n’a ensuite eu aucune hésitation quand on lui a demandé à qui il donnerait le Ballon d’Or : « à Mbappé ».

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