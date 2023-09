Le PSG prépare sa vengeance contre le Real Madrid

La suite après cette publicité

Entre le Real Madrid et le PSG, c’est la guerre. Une guerre alimentée par le feuilleton Kylian Mbappé, qui a déjà été tout proche de rejoindre la Casa Blanca, à deux reprises. Cet été, les dirigeants parisiens, au plus fort de la tension avec l’attaquant français, espéraient voir le Real Madrid bouger et formuler une offre. Il n’en a rien été, et la perspective de voir filer le numéro 7 gratuitement en Espagne l’été prochain continue de tendre au plus haut point l’état-major du club francilien.

Le PSG est agacé de voir le Real Madrid jouer la montre, et un départ en fin de contrat serait pris comme un véritable affront. Affront qui serait suivi d’une vengeance. Comme le rapporte OK Diario, à l’image de ce qui avait été réalisé avec le transfert de Neymar, le club parisien ferait tout pour aller chiper des joueurs phares du Real Madrid. Avec par exemple, une offensive sur les deux Brésiliens Vinicius Junior et Rodrygo. Deux joueurs déjà approchés ces dernières années.

Tchouaméni-Camavinga dans l’orbite du PSG

Mais ce n’est pas tout. Désormais orienté dans une politique de « francisation » de l’effectif, le PSG lorgne surtout Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, les deux milieux de terrain tricolores. Ces deux derniers n’ont pas spécialement prévu de quitter le Real Madrid, mais qui sait, d’ici l’été prochain, ce qui peut arriver. Surtout, malgré le recrutement copieux dans ce secteur, personne n’arrive réellement à s’imposer, en attendant de voir si les bons débuts d’Ugarte vont se confirmer et si Zaïre-Emery va poursuivre sa progression. Les autres milieux ont déjà affiché leur limite la saison passée.

Dans l’optique de recruter français, et jeune, le PSG a déjà accueilli Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé en attaque. En défense, on retrouve Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe. Au milieu, le jeune Warren Zaïre-Emery vient d’être promu capitaine de l’équipe de France espoirs et augure un avenir radieux. Alors, pourquoi ne pas poursuivre sur ce chemin l’été prochain ? Le Real Madrid peut déjà se préparer à une offensive majeure…