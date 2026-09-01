Guela Doué file au Bayer Leverkusen !

Plus de 200 millions d’euros récupérés cet été. Strasbourg est entré de récolter un énorme pactole sur ce mercato estival. Après avoir conclu les départs de Diego Moreira et Valentin Barco, respectivement vendus pour 50 et 40 millions d’euros à l’AC Milan et à Chelsea, les Alsaciens en ont bouclé un autre.

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Effectivement, Guela Doué est nouveau joueur du Bayer Leverkusen. L’écurie allemande a déboursé 37,5 millions d’euros pour s’offrir le latéral ivoirien de 23 ans, auteur d’une sacrée saison en Ligue 1. Une grosse plus-value pour le club, qui l’avait payé seulement 6 millions d’euros au Stade Rennais il y a deux ans.

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La troisième plus grosse vente de l’été à Strasbourg

« Le Bayer 04 a recruté l’international ivoirien Guéla Doué. Le latéral droit, qui mesure 1,87 m et portera le numéro 20, quitte le club français de première division Racing Strasbourg pour rejoindre le club de Leverkusen. Doué, qui a disputé les quatre matches de la Côte d’Ivoire lors de la dernière Coupe du monde en Amérique du Nord, a signé à Leverkusen un contrat courant jusqu’au 30 juin 2031 », a indiqué le club allemand dans un communiqué officiel.

🇨🇮 Guela Doue signs until 2031! 🤝 pic.twitter.com/oX9BzaoyAy — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) September 1, 2026

En Allemagne, le frère de Désiré va donc pouvoir faire parler ses qualités, qui sont nombreuses. Physiques d’abord, mais pas que, puisque c’est aussi un joueur très intelligent et avec une créativité assez développée pour un joueur de couloir. Un sacré atout offensif mais aussi défensif pour sa nouvelle équipe !