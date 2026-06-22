CdM 2026, France-Irak : pas de pause fraîcheur prévue en seconde période

Interrompue à la pause en raison d’une alerte orage déclenchée au-dessus de Philadelphie, la rencontre entre la France et l’Irak a connu une interruption particulièrement longue. Alors que les Bleus menaient 1-0 grâce à une réalisation de Kylian Mbappé avant le retour aux vestiaires, les deux sélections ont dû patienter plus d’une heure et demie avant d’obtenir l’autorisation de reprendre leurs échauffements. Les joueurs sont finalement revenus sur la pelouse peu après 1h20, heure française, dans des conditions très inhabituelles pour une rencontre de Coupe du Monde.

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La reprise de la seconde période reste néanmoins entourée d’incertitudes. Les fortes précipitations ont considérablement détérioré l’état du terrain, où de nombreuses flaques sont visibles sur plusieurs zones de jeu. Autre conséquence directe de cette interruption exceptionnelle : pour la première fois depuis le début du Mondial 2026, aucune pause fraîcheur ne sera observée durant la seconde période de cette rencontre entre les Bleus et l’Irak.