PSG : les touchantes confessions de Juan Bernat sur sa période compliquée

La suite après cette publicité

Victime d'une rupture des ligaments croisés en septembre 2020 face au FC Metz, Juan Bernat a effectué son retour à la compétition face à Angers le 15 octobre dernier (2-1). Vingt-sept minutes qui ont sonné comme une délivrance pour le latéral gauche espagnol après des mois de galère. Vendredi face au LOSC (2-1, 12ème journée de Ligue 1), le principal protagoniste a goûté aux joies pour la première fois de la saison à une titularisation.

Soixante-cinq minutes qui marquent inéluctablement un tournant dans la carrière de l'ancien joueur du Bayern Munich. Dans une interview accordée au site officiel du Paris Saint-Germain, Juan Bernat a évoqué toute la souffrance accumulée pendant plusieurs mois. Un entretien touchant où le natif de Cullera est revenu sur toutes les étapes qui ont rendu son quotidien très délicat.

Juan Bernat évoque le soutien du PSG

Entre une opération puis une infection qui ont contrecarré ses plans. « Ça a été une très longue année et il y a eu des moments très difficiles pendant toute ma convalescence. Une semaine après la première opération, j'ai dû rester à l'hôpital pendant cinq jours, puisque j’ai eu une infection. Puis, plus tard en avril, j'ai dû subir une nouvelle opération pour nettoyer un peu le genou, car j'avais une fibrose. C'est un processus très long et au début je ne l'ai pas bien pris, mais j'étais très motivé. C'était comme un défi pour moi. Au final, il faut accepter les blessures, qui sont le pire aspect du football. Je l'ai accepté et j'ai travaillé très dur. Je n’avais qu’une seule chose en tête : travailler pour revenir à mon niveau, » a ainsi confié le numéro 14 du PSG. Ce dernier a également mis en exergue tout le soutien reçu par son entourage mais aussi par le club parisien et les membres de l'effectif.

Une marque d'affection prépondérante dans sa phase de rédemption. Une résilience qui s'est forgée suite aux moments délicats traversés. « Il y a des moments qui sont plus compliqués quand on est sur le point de revenir, mais finalement non, et forcément ce sont des coups durs. Et à ce moment-là, j’ai pu compter les gens qui m’entourent, mes coéquipiers ici, ma famille, mes amis. Avec eux, ça devient beaucoup plus facile. Il y a eu des moments où forcément je me suis senti un peu plus seul, quand je devais m'entraîner seul en salle avec le physio, que je ne pouvais pas participer la dynamique de groupe, mais les fois où je les ai vus, la vérité c'est qu'ils m'ont toujours donné beaucoup d'amour. Dans les moments difficiles, mes coéquipiers m'ont beaucoup soutenu, en me demandant ce que je faisais, comment je m'en sortais, comment je me sentais, » révèle ainsi le défenseur parisien. Un soutien bienvenu allié à un mental d'acier qui ont permis à Juan Bernat de renaître de ses cendres. Prolongé par le Paris SG jusqu'en juin 2025, le principal protagoniste rêve désormais de récupérer sa place de titulaire dans le couloir gauche, chipée par Nuno Mendes. Tout le mal qu'on peut souhaiter à un joueur en opération reconquête...