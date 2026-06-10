Menu Rechercher
Commenter 6
Liga Portugal

Le message d’adieu de José Mourinho à Benfica

Par Matthieu Margueritte
1 min.
José Mourinho @Maxppp

Le Real Madrid n’a pas encore officialisé la nouvelle, mais depuis hier soir et le communiqué de Benfica, l’affaire est entendue. José Mourinho est le nouvel entraîneur des Merengues. La Casa Blanca a payé la clause libératoire de 15 M€ du Special One et ce dernier vient de publier un message d’adieu à destination des Aguias.

La suite après cette publicité

«Je remercie le président Rui Costa de m’avoir offert l’opportunité de travailler pour le Sport Lisboa e Benfica. Représenter ce club a été un honneur et un privilège. J’adresse également mes remerciements à tous les professionnels du Benfica Campus, dont le professionnalisme, le dévouement et la compétence ont été exemplaires. Aux joueurs avec lesquels j’ai eu le plaisir de travailler, j’adresse mes sincères remerciements et mes vœux de réussite, tant sur le plan personnel que professionnel. Je pars avec la conviction d’avoir tissé, plus qu’un simple lien éphémère, un lien indéfectible : mon joueur un jour, mon joueur pour toujours», a-t-il posté sur son compte Instagram.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga Portugal
Benfica
Real Madrid
José Mourinho

En savoir plus sur

Liga Portugal Liga Portugal Betclic
Benfica Logo SL Benfica
Real Madrid Logo Real Madrid CF
José Mourinho José Mourinho
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier