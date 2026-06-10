Le message d’adieu de José Mourinho à Benfica

Le Real Madrid n’a pas encore officialisé la nouvelle, mais depuis hier soir et le communiqué de Benfica, l’affaire est entendue. José Mourinho est le nouvel entraîneur des Merengues. La Casa Blanca a payé la clause libératoire de 15 M€ du Special One et ce dernier vient de publier un message d’adieu à destination des Aguias.

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«Je remercie le président Rui Costa de m’avoir offert l’opportunité de travailler pour le Sport Lisboa e Benfica. Représenter ce club a été un honneur et un privilège. J’adresse également mes remerciements à tous les professionnels du Benfica Campus, dont le professionnalisme, le dévouement et la compétence ont été exemplaires. Aux joueurs avec lesquels j’ai eu le plaisir de travailler, j’adresse mes sincères remerciements et mes vœux de réussite, tant sur le plan personnel que professionnel. Je pars avec la conviction d’avoir tissé, plus qu’un simple lien éphémère, un lien indéfectible : mon joueur un jour, mon joueur pour toujours», a-t-il posté sur son compte Instagram.