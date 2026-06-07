EdF : les mots forts d’Adrien Rabiot envers Deschamps

Battue par la Côte d’Ivoire jeudi soir à Nantes (1-2), l’équipe de France s’apprête à disputer son dernier match de préparation face à l’Irlande du Nord (lundi à 21h10) avant de s’envoler pour la Coupe du Monde 2026 en Amérique du nord. Adrien Rabiot était notamment présent face aux médias ce dimanche, tout comme Didier Deschamps. Et le milieu de terrain de l’AC Milan a envoyé un message puissant au coach tricolore.

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« On a beaucoup d’émotion et de compassion pour lui. Le coach a fait un grand travail avec l’équipe de France. J’espère qu’il sera célébré parce qu’il le mérite vraiment. Et j’espère qu’on pourra gagner pour lui offrir une belle dernière ici en France » a indiqué l’ancien joueur de l’OM en conférence de presse. Pour leur dernière compétition internationale avec le coach de 57 ans, les Bleus espèrent finir en beauté.