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Barça : Hansi Flick justifie ses choix pour les 2 nouveaux capitaines

Par Allan Brevi
1 min.
Hansi Flick @Maxppp

Hansi Flick a confirmé la nouvelle hiérarchie du capitanat du FC Barcelone avant le déplacement à Valence. L’entraîneur allemand a expliqué avoir personnellement choisi deux joueurs pour leur influence dans le vestiaire : « je suis ici depuis trois ans et je connais mieux l’équipe maintenant. J’ai choisi Raphinha et Pedri, et les joueurs ont désigné les trois autres. » Flick a également détaillé sa réflexion : « mon staff et moi comprenons mieux la composition de l’équipe, et il est important pour moi d’identifier les joueurs influents. » Des choix qu’il considère comme particulièrement évidents au regard de leur leadership sur le terrain.

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Le technicien a par ailleurs assumé sa volonté de ne pas imposer l’ensemble de la hiérarchie, laissant le groupe déterminer les autres capitaines. « Je ne voulais pas me prononcer sur les trois autres, seulement sur ces deux-là, car ils sont essentiels. Ce choix était évident pour moi, car je connais mieux l’équipe qu’auparavant », a-t-il poursuivi. Flick a aussi reconnu que l’effectif avait évolué depuis son arrivée, avec les départs de Marc-André ter Stegen et Ronald Araujo et les nouvelles responsabilités confiées notamment à Eric García et Lamine Yamal : « au final, l’équipe a choisi ces joueurs, et pour moi, c’est un bon groupe, avec du leadership. » Avant de rappeler une priorité absolue : « j’ai besoin de tous les joueurs et de leur engagement envers l’équipe. »

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