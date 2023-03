Le JT Foot Mercato en direct sur Twitch : fin de saison pour Neymar Jr !

Vous êtes tous les jours au rendez-vous en fin de journée pour le JT Foot Mercato sur notre site ou sur notre chaîne YouTube ? Rejoignez-nous un peu avant 18 heures sur Twitch pour découvrir en avant-première le JT Foot Mercato ! Notre journaliste Aurélien Léger-Moëc sera là pour discuter avec vous des thèmes évoqués dans l’édition de ce lundi 6 mars.

La suite après cette publicité

Avec au programme, la fin de saison pour Neymar Jr, annoncé à l’instant par le PSG. Mais aussi l’actualité qui a aujourd’hui animé la planète football, avec notamment Cristiano Ronaldo qui s’emporte contre un fan à cause de Lionel Messi, Manchester United qui est devenu la risée de l’Angleterre et de l’Europe entière à la suite de la déculottée face à Liverpool en Premier League, et Moise Kean qui n’est pas épargné par les critiques en Italie, après son très mauvais geste lors du choc face à l’AS Roma. Rendez-vous sur la chaîne Twitch de Foot Mercato !

À lire

Ligue des Champions : et si l’absence de Neymar faisait les affaires du PSG ?

N’hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch de Foot Mercato pour ne pas rater les prochains rendez-vous tous les jours à 11 heures et 18 heures du lundi au vendredi !