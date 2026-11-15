PSG : Senny Mayulu encense Luis Enrique

Après un début de saison compliqué, Senny Mayulu connaît une belle période en club, comme en sélection. Décisif lors de ses trois derniers matchs avec le Paris Saint-Germain, le jeune Titi a été appelé par Zinédine Zidane avant de faire ses débuts contre l’Italie, à San Siro, jeudi (3-1). Une progression qu’il doit notamment à Luis Enrique. Pour Telefoot, le milieu offensif a loué son entraîneur en club, important dans son évolution. « C’est mon premier coach, il m’a énormément aidé pour passer ce step de jeune à pro. Il m’a aidé dans ma progression et il le fait encore au quotidien en Ligue 1 », a-t-il confié avant d’évoquer les deux Ligues des Champions remportées avec Paris.

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« J’ai du mal à réaliser, c’est parti un peu vite. C’était ma première saison en pro, on prend direct la C1. On enchaine encore l’année suivante. Après, t’y prends goût et t’as envie d’en gagner tout le temps. Une troisième C1 ? Le coach nous maintient dans cette faim-là, d’en vouloir toujours plus, malgré les deux remportés. On travaille toujours au quotidien pour. »