PL : Arsenal reprend le large en tête après son succès contre Bournemouth
Ce samedi, Arsenal avait une belle opération à faire au classement. En effet, en déplacement à Bournemouth, les Gunners pouvaient prendre six points d’avance sur son dauphin, Aston Villa. Pour ce faire, Mikel Arteta alignait son équipe-type. En face, les hommes d’Andoni Iraola ont joué les coups à fond et ont ouvert le score grâce à Evanilson, qui a très bien exploité l’erreur de Gabriel (1-0, 10e). Revanchard, l’ancien Lillois s’est fait pardonner dans la foulée en égalisant d’une belle frappe du gauche (1-1, 16e).
Classement général Premier League
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Arsenal
|48
|20
|+26
|15
|3
|2
|40
|14
|2
|Aston Villa
|42
|20
|+9
|13
|3
|4
|33
|24
|3
|Man City
|41
|19
|+26
|13
|2
|4
|43
|17
|4
|Liverpool
|33
|19
|+4
|10
|3
|6
|30
|26
|5
|Chelsea
|30
|19
|+11
|8
|6
|5
|32
|21
|6
|Man United
|30
|19
|+4
|8
|6
|5
|33
|29
|7
|Sunderland
|29
|19
|+2
|7
|8
|4
|20
|18
|8
|Brighton
|28
|20
|+3
|7
|7
|6
|30
|27
|9
|Everton
|28
|19
|0
|8
|4
|7
|20
|20
Finalement, Arsenal a pris le large en seconde période grâce à un doublé précieux de Declan Rice sur deux belles frappes du droit (54e, 71e). Malgré la réduction de l’écart splendide d’Eli Junior Kroupi (2-3, 77e), Arsenal n’a pas tremblé et est allé chercher un succès précieux au Vitality Stadium. Arsenal compte six points d’avance sur Aston Villa, alors que Manchester City reçoit ce dimanche Chelsea (18h30).
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer