PL : Arsenal reprend le large en tête après son succès contre Bournemouth

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Arsenal célèbre son but face à Newcastle @Maxppp
Bournemouth 2-3 Arsenal

Ce samedi, Arsenal avait une belle opération à faire au classement. En effet, en déplacement à Bournemouth, les Gunners pouvaient prendre six points d’avance sur son dauphin, Aston Villa. Pour ce faire, Mikel Arteta alignait son équipe-type. En face, les hommes d’Andoni Iraola ont joué les coups à fond et ont ouvert le score grâce à Evanilson, qui a très bien exploité l’erreur de Gabriel (1-0, 10e). Revanchard, l’ancien Lillois s’est fait pardonner dans la foulée en égalisant d’une belle frappe du gauche (1-1, 16e).

Classement général Premier League

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Arsenal Arsenal 48 20 +26 15 3 2 40 14
2 Logo Aston Villa Aston Villa 42 20 +9 13 3 4 33 24
3 Logo Man City Man City 41 19 +26 13 2 4 43 17
4 Logo Liverpool Liverpool 33 19 +4 10 3 6 30 26
5 Logo Chelsea Chelsea 30 19 +11 8 6 5 32 21
6 Logo Man United Man United 30 19 +4 8 6 5 33 29
7 Logo Sunderland Sunderland 29 19 +2 7 8 4 20 18
8 Logo Brighton Brighton 28 20 +3 7 7 6 30 27
9 Logo Everton Everton 28 19 0 8 4 7 20 20
Finalement, Arsenal a pris le large en seconde période grâce à un doublé précieux de Declan Rice sur deux belles frappes du droit (54e, 71e). Malgré la réduction de l’écart splendide d’Eli Junior Kroupi (2-3, 77e), Arsenal n’a pas tremblé et est allé chercher un succès précieux au Vitality Stadium. Arsenal compte six points d’avance sur Aston Villa, alors que Manchester City reçoit ce dimanche Chelsea (18h30).

Pub. le - MAJ le
