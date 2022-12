LOSC : Mohamed Bayo tape du poing sur la table

L’été dernier, Mohamed Bayo a quitté le Clermont Foot pour rejoindre le LOSC. Mais l’attaquant a connu quelques soucis, lui qui a été mis de côté pendant quelque temps suite à une sortie nocturne à la veille d’un match face au PSG. Depuis, il est remplaçant (2 titularisations). Bayo, qui n’a pas trouvé le chemin des filets à Lille, veut repartir de l’avant. C’est ce qu’il a confié à La Voix du Nord. L’occasion d’envoyer un message à son entraîneur.

« J’ai déjà eu une conversation avec le coach, il compte sur moi. Après, pour l’instant, pour lui, ce n’était pas le moment. C’est lui qui décide. C’est ma première année, donc si on ne me donne pas ma chance directement, je ne dis pas que je n’ai pas envie de jouer, mais on va dire que je peux attendre un petit peu, c’est sûr. Après, je suis un compétiteur. Au bout d’un moment, je ne pourrai pas attendre une saison entière sans jouer, ça, c’est sûr. Maintenant, on va bosser et on sera prêt à la reprise. » A lui de jouer !

