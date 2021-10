AS Rome : José Mourinho veut des titres

Partout où il est passé, excepté à Tottenham, José Mourinho a permis à ses équipes de remporter des trophées. Chose qu’il veut également réaliser avec l’AS Rome, qu’il a rejoint cet été. Les Giallorossi n’ont plus gagné un titre depuis 2008 et une coupe d’Italie remportée face à l’Inter Milan en finale (2-1).

Quand on lui demande ce qu’il souhaite apporter à la Louve, Mourinho répond « des titres, parce qu'un club vit de titres, parce que les titres alimentent la passion des fans. J'ai tout de suite compris que l'amour que l'on ressent pour la Roma va au-delà des trophées, c'est une passion éternelle, sanguinaire et familière. Mais la victoire est ce qui manque et nous construisons un projet pour y parvenir. S'il vient avec moi, ce sera parfait, sinon ce serait formidable d'avoir contribué à construire cet avenir, qui est le rêve de tous », rapporte La Gazzetta dello Sport.