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Coupe du Monde

EdF : Didier Deschamps de retour demain !

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Didier Deschamps @Maxppp

Didier Deschamps n’était pas présent sur le banc de touche de l’équipe de France ce vendredi soir, à l’occasion du 3e match face à la Norvège. Le sélectionneur national était rentré en France suite au décès de sa mère. Mais il va déjà être de retour, comme l’a annoncé Guy Stéphan, son fidèle adjoint, au micro de beIN Sports à l’issue de la victoire 4-1.

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« Grosse pensée pour Didier, qui va nos rejoindre demain, qui sera à l’entraînement avec nous. on a hâte de le revoir », a-t-il confié d’entrée. La France connaîtra bientôt officiellement son adversaire pour les 16es de finale.

Pub. le - MAJ le
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