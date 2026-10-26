"Pathétique, lamentable, ils ne valent rien"… les joueurs de Manchester United se font démolir

Manchester United a touché le fond. Battus à domicile par Bournemouth (0-3), les Red Devils ont livré une nouvelle prestation inquiétante, quelques jours seulement après leur déroute face à Côme (1-4), en Ligue des Champions. Mais au-delà du résultat, c’est surtout l’attitude des joueurs qui suscite l’indignation. Les individualités ont encore plombé les pensionnaires d’Old Trafford et la BBC a notamment pointé du doigt les erreurs de Yoro, coupable d’une glissage, et de Lammens, fautif sur sa sortie lors du troisième but encaissé.

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Des attitudes pointées du doigt

Dans les colonnes du Daily Mail, leur prestation est qualifiée d’« inexcusable, pathétique et lamentable », avant d’estimer que « cette équipe ne méritait pas de porter le maillot mancunien ». Une colère partagée par les supporters présents à Old Trafford, qui ont réservé un accueil chaleureux à Michael Carrick avant de siffler leurs propres joueurs au coup de sifflet final. Bruno Fernandes s’est notamment retrouvé au cœur de la tempête. Laissé sur le banc pendant toute la rencontre, le capitaine portugais a été pris à partie par des supporters alors qu’il regagnait le tunnel.

Une scène particulièrement révélatrice du climat actuel à Manchester United, où les joueurs semblent avoir perdu une partie du crédit dont ils bénéficiaient auprès du public. « Ces joueurs n’ont rien accompli de comparable aux équipes du passé, donc Michael Carrick aura toujours le dessus sur Bruno Fernandes, et à juste titre, quel que soit le talent de ce dernier », a assuré l’ancien défenseur de Liverpool, Jamie Carragher. De son côté, Carrick a défendu ses décisions, expliquant qu’il avait tenté de modifier le cours de la rencontre grâce à ses choix, sans parvenir à obtenir le résultat espéré : « bien sûr, j’assume mes responsabilités. Je respecte ma position et j’en suis pleinement responsable. Que dire de plus ? »

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Old Trafford au soutien de Michael Carrick

Gary Neville s’est, lui aussi, montré particulièrement sévère envers les joueurs de son ancien club. « Certains d’entre eux ne sont pas très professionnels. Il y en a quelques-uns qui ne se couchent pas à l’heure qu’il faut, qui ne mangent pas ce qu’il faut, qui ne pensent pas à Manchester United à chaque minute de chaque jour, et qui ne vivent pas et ne respirent pas ce club comme ils le devraient, et comme des professionnels devraient le faire. Pourquoi ? Parce que ça leur est monté à la tête. Certains de ces joueurs ne valent rien », a-t-il lâché sur Sky Sports. Pour lui, les critiques publiques de Fernandes envers son entraîneur illustrent également un malaise plus profond au sein du vestiaire.

Pendant ce temps, Michael Carrick a pu compter sur le soutien d’une partie du public, qui a scandé son nom durant la rencontre malgré la débâcle. « C’est difficile pour moi de vivre une journée comme celle-ci dans ce club et de ressentir l’émotion, la dynamique de ce que c’était aujourd’hui. Pas pour moi personnellement, mais pour Manchester United », a-t-il expliqué. Alors que les Red Devils occupent une inquiétante 16e place après leurs huit premières journées de championnat, Carrick est grandement en danger, alors que Julian Nagelsmann et Eddie Howe sont cités comme favoris. Un changement d’entraîneur qui ne convainc plus les fans de MU…