PSG - Strasbourg : les compositions officielles

La bande à Luis Enrique reprend du service. Après la trêve internationale et avant d’affronter l’AC Milan en Ligue des champions mercredi, le PSG va tenter de ne pas tomber dans le piège contre Strasbourg comme il l’avait fait face à Nice (2-3) et Clermont (0-0) avant les rencontres face à Dortmund et Newcastle. En face, le Racing tentera de se relever de ses deux dernières défaites en championnat et le gifle reçue lors de la parenthèse internationale par Karlsruhe (3-0), pensionnaire de Bundesliga 2. Le match est à suivre en direct commenté à partir de 17h.

Pour cette réception du RCSA, Luis Enrique doit composer sans Warren Zaïre-Emery, touché avec l’équipe de France Espoirs à la cheville et laissé au repos. Le technicien procède à un large turnover avant l’Europe et aligne un 3-4-3 avec un milieu Vitinha-Fabian Ruiz-Kang-In Lee-Carlos Soler. Devant, Gonçalo Ramos et Bradley Barcola sont préférés à Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé. Patrick Vieira, lui, ne peut pas compter sur son buteur Emanuel Emegha. Kevin Gameiro et Ângelo, incertain dans la semaine, démarrent sur le banc. Habib Diarra, Lebo Mothiba et Dilane Bakwa composent le trio offensif alsacien.

Les compositions d’équipes :

PSG : Donnarumma - Marquinhos, Danilo, Hernandez - Vitinha, Fabian Ruiz, Soler, Lee - Barcola, Ramos, Mbappé

Strasbourg : Sels – Senaya, Nyamsi, Perrin, Delaine – Mwanga, Doukouré, Deminguet – Diarra, Mothiba, Bakwa