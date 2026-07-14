La France se fait cartonner sur les réseaux après l’élimination

L’équipe de France battue en demi-finale. On voyait les Bleus flamboyants depuis le début de cette Coupe du Monde, finalement l’Espagne aura eu raison des Français. Vainqueurs 2-0, les champions d’Europe en titre ont dominé la France de la tête et des épaules, grâce à des buts de Mikel Oyarzabal et Pedro Porro. Forcément, la déception est énorme pour les Bleus et les réseaux n’ont pas manqué de critiquer la performance décevante des hommes de Didier Deschamps…