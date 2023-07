Steven Gerrard justifie son départ en Arabie saoudite

Il est l’un des nombreux grands noms qui ont rejoint l’Arabie saoudite cet été. Pourtant, alors qu’il aurait fait une cible de choix pour venir enchanter les pelouses saoudiennes de sa frappe de mule et de sa combativité, Steven Gerrard a rallié le Golfe pour y devenir l’entraîneur d’Al-Ettifaq. Pour rappel, l’ancienne icône d’Anfield avait réalisé un passage réussi sur le banc des Glasgow Rangers avant d’être limogé rapidement lors de son passage expéditif à la tête d’Aston Villa la saison passée.

Interrogé sur son choix sur les réseaux sociaux du club saoudien, Gerrard a expliqué les raisons de son arrivée à Al-Ettifaq : «il y a trois choses que je considère toujours dans l’ordre - cela doit être bon pour ma famille d’abord et avant tout. Nous devons être excités et motivés par le défi. Deuxièmement, je pense que le projet de football doit être ambitieux, il doit être pour les bonnes raisons, et bien sûr, vous devez vous sentir en sécurité avec le contrat, mais cela vient à la toute fin.» Voilà sûrement trois bonnes raisons suffisantes pour essayer de relever ce défi.

