Les grands débuts de Mauricio Pochettino avec Manchester United ont été marqués par un événement qui a fait la une des médias anglais ce vendredi matin. Le tout premier entraînement de Pochettino avec les Red Devils a été filmé en partie par un drone. L’objet volant a pu filmer la séance pendant 12 minutes et la vidéo a ensuite été publiée sur le compte YouTube de CC Overview. Quelques heures plus tard, la personne gérant le compte a publié un message d’excuses, relayé par Sky Sports.

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« Je voudrais revenir sur l’incident d’hier. Une erreur de jugement totale de ma part m’a conduit à filmer une partie de la séance d’entraînement de Manchester United à Carrington ; bien que ce vol ait été légal au regard de la réglementation sur les drones, je reconnais pleinement que mon geste était contraire à l’éthique. Mon objectif était de filmer Mauricio Pochettino dans sa tenue d’entraînement de Manchester United afin que les supporters puissent le voir pour la première fois. J’avais supposé à tort que, comme la séance allait bientôt commencer, aucun exercice d’entraînement significatif n’aurait encore été entamé et que l’on ne verrait donc qu’un échauffement inoffensif. J’avais également supposé à tort que la séance d’entraînement serait ouverte à divers médias. Je tiens à présenter mes excuses à Manchester United, à Mauricio Pochettino et aux joueurs pour mes actes, et j’espère sincèrement que ceux-ci n’auront aucune incidence sur le résultat d’un quelconque match. Je tiens également à préciser que ni le Liverpool Football Club ni aucun autre club de football n’a été impliqué dans ma décision de filmer à Carrington hier. La vidéo a été supprimée de ma chaîne. J’ai passé les quatre dernières années à développer ma chaîne YouTube, qui était bien considérée dans les domaines que je couvre, et je souhaite désormais me consacrer à rétablir ma réputation entachée et à réaliser des vidéos responsables et bien accueillies. Merci. »